"التنشيط السياحي" تنظم الحفل الختامي للحملة الدعائية للمقصد المصري مع نادي As Roma الإيطالي

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن طريق مكتبها في روما، الحفل الختامي للحملة الإعلانية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع نادي AS Roma الإيطالي؛ للترويج للمقصد السياحي المصري، وبمشاركة اللاعب الإيطالي ستيفان شعراوي، الذي ينحدر من أصول مصرية والملقب بالفرعون في إيطاليا، وذلك بمقر الأكاديمية المصرية للفنون بروما.





وحضر الحفل، السفير هشام بدر، سفير مصر في روما، والسفير محمود سامي، سفير مصر لدى الفاتيكان، والدكتورة جيهان زكي، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون، والمستشار السياحي بإيطاليا عماد فتحي، ولاعب نادي روما الشهير ستيفان شعراوي.





كما حضر الحفل ١٦٠ من ممثلي منظمي الرحلات الإيطالييين، ومدير مكتب شركة مصر للطيران بإيطاليا محمد ناصر، وممثلي شركة اير كايرو.





ومن ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية تعظيم الاستفادة من آليات الترويج غير التقليدية، واستغلال الأحداث الرياضية العالمية للترويج للمقصد المصري، حيث أن مباريات كرة القدم للفرق الكبيرة يتابعها الملايين حول العالم من جميع الفئات والأعمار.





وأشارت إلى أن الهدف من الحملة هو استغلال شعبية نادي AS Roma عن طريق استخدام قنوات الاتصال الخاصة به، والتي تصل إلى ٣ ملايين مشجع من جماهيره من خلال إعلانات حول الملعب الأوليمبي بروما، وإعلانات على راديو وتليفزيون روما، بالإضافة إلى الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي للنادي، وأضافت أن الحملة تستهدف المساهمة في استعادة الحركة الوافدة من إيطاليا.





وأكد السفير هشام بدر، في كلمة ألقاها، عمق العلاقات المصرية الإيطالية، وعلى التعاون المستمر بين البلدين في شتى المجالات.





وتحدث السفير محمود سامي عن مسار رحلة العائلة المقدسة، وأشار الى أهميةً الترويج للمسار خلال الفترة القادمة.





وأوضحت الدكتورة جيهان زكي، أن السياحة والثقافة وجهان لعملة واحدة وأن اهم ما يجذب السائحين لزيارة مصر هو تراثها الحضاري والثقافي والفني.





وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهميةً السوق الإيطالي بالنسبة لمصر حيث تضاعفت أعدد السائحين من إيطاليا خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، وأن الهيئة مستمرة في خططها الترويجية لهذا السوق المهم.



