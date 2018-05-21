ريال مدريد يختار محمد سراج الدين للتحدث في مؤتمر عالمي بالبرنابيو

تلقى المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة من جامعة ريال مدريد للمشاركة في ندوة «مستقبل صناعة كرة القدم حول العالم»، حيث تم اختيار خمسة متحدثين من قارات العالم لإلقاء كلمة خلال هذا الملتقى منهم؛ ماريانو اليزوندو، رئيس دوري المحترفين الأرجنتيني لكرة القدم ممثلا عن قارة أمريكا الجنوبية، وفرانشسكو ديلجادو، مدير حقوق التسويق والرعاية بالدوري الإسباني لكرة القدم، ممثلا عن أوروبا، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي المصري، ممثلا عن قارة إفريقيا.هذا ويقام الحدث بالقاعة الرئيسية باستاد سانتياجو برنابيو معقل نادي ريال مدريد ٢٤ مايو الجاري بحضور أكثر من٢٠٠شخص.





وتلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى خطابا من جامعه ريال مدريد، للتهنئة برئاسته للأهلى متمنية له اقصى درجات النجاح، ومؤكده فى ذات الوقت على ثقتها فى مواصلة النجاح، مثلما كان احد علامات الكرة الافريقية البارزة .





ويعقد سراج الدين جلسة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال صناعة كرة القدم باعتباره أحد كبار نجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا، وكذلك استعراض الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في كلمته خلال هذا الملتقى، خصوصا أنه سيلقي الضوء خلال كلمته على نجاحات النادي الأهلي باعتباره أكبر الأندية الإفريقية وصاحب الجماهيرية الكبيرة.

الجدير بالذكر أن سراج الدين حصل على ماجستير الإدارة الرياضية بجامعة ريال مدريد بإسبانيا بجانب حصوله على ماجيستير في إدارة المشروعات الهندسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.