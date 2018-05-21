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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 21-5-2018 في محافظة قنا

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:08 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 21-5-2018 في محافظة قنا
سعر الريال والعملات العربية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الاثنين في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
المزيد عن: محافظة قنا سعر الريال السعودي سعر الريال اليوم الإثنين
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