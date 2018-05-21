ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مهاتير محمد: الحكومة الجديدة ستحقق أهدافها دون زيادة النفقات الإدارية

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:50 ص
مهاتير محمد: الحكومة الجديدة ستحقق أهدافها دون زيادة النفقات الإدارية
مهاتير محمد
طباعة
وكالات
 

أكد رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد، أن الحكومة الجديدة لا تخطط لزيادة عدد الموظفين فى القطاع الحكومى أو إنشاء مؤسسات جديدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.

 

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مهاتير قوله فى كلمته خلال اللقاء مع أعضاء رئاسة مجلس الوزراء ببوتراجايا اليوم الاثنين إنه سيتم استخدام المؤسسات القائمة بشكل أكثر كفاءة دون زيادة أى تكلفة.

 

وأضاف :"واثقون بالقدرة التى يمتلكها المسئولون الذين اختارهم الشعب لإجراء تغيير البلاد دون زيادة التكاليف الإدارية".

 

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه لمهاتير محمد بعد تعيينه فى منصب رئيس الوزراء الماليزى 10 مايو الجارى.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 8:50:21 AM