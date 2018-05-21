مهاتير محمد: الحكومة الجديدة ستحقق أهدافها دون زيادة النفقات الإدارية

أكد رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد، أن الحكومة الجديدة لا تخطط لزيادة عدد الموظفين فى القطاع الحكومى أو إنشاء مؤسسات جديدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مهاتير قوله فى كلمته خلال اللقاء مع أعضاء رئاسة مجلس الوزراء ببوتراجايا اليوم الاثنين إنه سيتم استخدام المؤسسات القائمة بشكل أكثر كفاءة دون زيادة أى تكلفة.

وأضاف :"واثقون بالقدرة التى يمتلكها المسئولون الذين اختارهم الشعب لإجراء تغيير البلاد دون زيادة التكاليف الإدارية".

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه لمهاتير محمد بعد تعيينه فى منصب رئيس الوزراء الماليزى 10 مايو الجارى.