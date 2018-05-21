هنا الزاهد تكشف سبب نجاح "سك على إخواتك"

أعربت الفنانة ​هنا الزاهد​، عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسلها "سك على أخواتك" الذي من بطولتها الى جانب الفنان ​علي ربيع​.





وأشارت "الزاهد" الى أن هناك كيمياء تجمعها بالممثل علي ربيع، مشددة على ان العمل مع المخرج وائل إحسان كان ممتعاً.





يذكر ان مسلسل "سك على أخواتك" من بطولة علي ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، سهر الصايغ، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، جيسي عبده، وآخرون، والعمل قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد أبو السعد ومحمد فتحي.