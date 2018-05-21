ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار السيارات الجديدة فى مصر اليوم السبت 21 - 5 - 2018

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:50 ص
أسعار السيارات الجديدة فى مصر اليوم السبت 21 - 5 - 2018
سيارات - أرشيفية
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

المزيد عن: عربيات القاهرة عربيات سيارات مستعملة سيارات جديدة سوق بيع و شراء السيارات سوق المستعمل سوق السيارات اسعار السيارات فى مصر اسعار السيارات اليوم اسعار السيارات اخبار السيارات أسعار السيارات الجديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 8:50:21 AM