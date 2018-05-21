مفوضية الانتخابات العراقية تشكل فرقًا خاصة لفحص شكاوى مزاعم التزوير

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية تشكيل فرق خاصة لفحص الشكاوى حول مزاعم التزوير بالانتخابات البرلمانية فى الداخل والخارج .

وقالت المفوضية - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، إنها تلقت 1416 شكوى حول نتائج التصويت من ضمنها 1240 شكوى حول التصويت العام و139 شكوى للتصويت الخاص و27 شكوى عن التصويت فى الخارج و33 شكوى حمراء من أجل إلغاء نتائج الصناديق، مضيفة أن فرقها وجدت صعوبات فى كركوك تباينت بين خروقات وعطل فى أجهزة التصويت .

ومن جانبها .. أشارت مصادر مطلعة للقناة إلى أن نتائج الشكاوى لن تتغير فى استحقاقات المقاعد التى حصلت عليها الكتل والأحزاب الفائزة..لافتا إلى أن أسماء الفائزين فى الانتخابات رفعت إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها .