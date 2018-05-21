أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأثنين 21-5-2018

واصلت أسعار اللحوم البلدية استقرارها اليوم الأثنين حيث سجل كيلو اللحوم الأمامي اليوم الأثنين حيث سجل كيلو اللحوم الامامي سعر130 جنيها والخلفي 150 جنيها.



