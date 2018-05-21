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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأثنين 21-5-2018

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:43 ص
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأثنين 21-5-2018
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واصلت أسعار اللحوم البلدية استقرارها اليوم الأثنين حيث سجل كيلو اللحوم الأمامي اليوم الأثنين  حيث سجل كيلو اللحوم  الامامي سعر130 جنيها والخلفي  150 جنيها.

وقال محمد شرف نائب رئيس الشعبة ان استقرار أسعار اللحوم  نتيجة زيادة المعروض  خاصة في ظل تراجع المبيعات بالسوق في الفترة الأخيرة متوقعا إستمرار إستقراراسعار اللحوم في الايام القادمة.
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