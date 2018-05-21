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طريقة تحضير المولتن كيك بالشوكولاتة والكرز

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:44 ص
طريقة تحضير المولتن كيك بالشوكولاتة والكرز
المولتن كيك بالشوكولاتة والكرز
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المولتن كيك من الحلويات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بالمنزل والتي تعطي نتائجاً ناجحة.

المقادير:
110 جم زبدة سائلة.
110 جم شوكولاتة خام مبشورة.
بيضتين.
صفار بيضة.
50 جم سكر.
فانيليا.
رشة ملح.
ملعقتان كبيرتان دقيق.

للزينة:
حبات كرز طازجة.

طريقة التحضير:
- ضعي الزبدة على النار الهادئة، ثم أضيفي الشيكولاتة المبشورة وقلبي حتى تسيل.

- في وعاء للخفق، ضعي البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح واخفقي جيدًا.

- أضيفي الزبدة والشيكولاتة للبيض وقلبي بمضرب السلك اليدوي.

- أضيفي الدقيق وقلبي حتى يندمج ويتكون لديكِ عجينة لينة.

- صبي عجينة الكيك في القالب واخبزي في الفرن على حرارة 150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

- أتركيها تبرد بعيدًا عن تيارات الهواء وقدميها بالهنا والشفا.
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