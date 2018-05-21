طريقة تحضير المولتن كيك بالشوكولاتة والكرز
الإثنين 21/مايو/2018 - 08:44 ص
المولتن كيك من الحلويات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بالمنزل والتي تعطي نتائجاً ناجحة.
المقادير:
110 جم زبدة سائلة.
110 جم شوكولاتة خام مبشورة.
بيضتين.
صفار بيضة.
50 جم سكر.
فانيليا.
رشة ملح.
ملعقتان كبيرتان دقيق.
للزينة:
حبات كرز طازجة.
طريقة التحضير:
- ضعي الزبدة على النار الهادئة، ثم أضيفي الشيكولاتة المبشورة وقلبي حتى تسيل.
- في وعاء للخفق، ضعي البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح واخفقي جيدًا.
- أضيفي الزبدة والشيكولاتة للبيض وقلبي بمضرب السلك اليدوي.
- أضيفي الدقيق وقلبي حتى يندمج ويتكون لديكِ عجينة لينة.
- صبي عجينة الكيك في القالب واخبزي في الفرن على حرارة 150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.
- أتركيها تبرد بعيدًا عن تيارات الهواء وقدميها بالهنا والشفا.