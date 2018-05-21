طريقة تحضير المولتن كيك بالشوكولاتة والكرز

المولتن كيك من الحلويات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بالمنزل والتي تعطي نتائجاً ناجحة.





المقادير:

110 جم زبدة سائلة.

110 جم شوكولاتة خام مبشورة.

بيضتين.

صفار بيضة.

50 جم سكر.

فانيليا.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان دقيق.





للزينة:

حبات كرز طازجة.





طريقة التحضير:

- ضعي الزبدة على النار الهادئة، ثم أضيفي الشيكولاتة المبشورة وقلبي حتى تسيل.





- في وعاء للخفق، ضعي البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح واخفقي جيدًا.





- أضيفي الزبدة والشيكولاتة للبيض وقلبي بمضرب السلك اليدوي.





- أضيفي الدقيق وقلبي حتى يندمج ويتكون لديكِ عجينة لينة.





- صبي عجينة الكيك في القالب واخبزي في الفرن على حرارة 150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.



