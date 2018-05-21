زكي عبدالفتاح: برادلي تعرض للهجوم بسبب محمد صلاح





أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني الأسبق للفراعنة، يتابع مباريات المنتخب بشكل مستمر.





وقال زكي، في تصريحات لبرنامج "الكرة ع الهادي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الهادي، عبر فضائية LTC أن برادلي كان يثق تمامًا من تأهل المنتخب لكأس العالم، وهو أول من دفع بمحمد صلاح أساسيًا مع المنتخب وتعرض للهجوم وقتها، بسبب مشاركته لاعب المقاولون على حساب لاعبين كبار.





واختتم: "برادلي عمل قوام أساسي للمنتخب، وساعد محمد صلاح في الاحتراف مع بازل السويسري، بعدما أقنع مسئولو المقاولون بالسماح باحتراف اللاعب، مشيرًا أنه يتواصل مع بازل حتى الآن بشكل مستمر.



