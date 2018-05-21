للعروس.. تجنّبي هذه الأخطاء الشائعة يوم زفافكِ!

تقع بعض العرائس بمجموعة من الأخطاء الشائعة، في أهمّ يوم في حياتها؛ يوم زفافها، الذي تنتظره منذ طفولتها، وتتمنى أنْ تكون خلاله ملكة متوّجة على عرش العيون والقلوب.





ومن أبرز هذه الأخطاء الشائعة، والتي يجب على كل عروس تلافيها، خشية إفساد زفافها، ومن ثمّ فرحتها..





الظهور قبل موعد الحفل

الظهور قبل الموعد المحدّد في حفل الزفاف قد يحرجكِ، وخاصة إذا وصلتِ قبل حضور كافة المدعوين، ومن الأفضل في هذه الحالة البقاء والانتظار في سيارتكِ حتى موعد الحفل، بدلاً من الظهور قبل الموعد.





التأخير

في المقابل، لا يجب أنْ تتأخّر العروس عن مراسم الحفل لأي سبب، علماً أنّ ظهور العريس في المكان قبل العروس، من أبرز الأخطاء الشائعة في حفلات الزفاف، ومن هنا، أهمية عدم التأخير وتواجد العروسين بالحفل معاً في الموعد المحدّد بالضبط.





تجنّب مواقع التواصل الاجتماعي

تقوم كثيرات من العرائس بمشاركة محبيهنّ ومتابعيهنّ عبر حساباتهنّ في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورهنّ أثناء حفل الزفاف، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة، لأنه يقلّل من استمتاعكِ بالأحداث أولاً بأول، نظراً لانشغالكِ بالنشر على "السوشال ميديا" أكثر من انشغالكِ بالحدث نفسه.





عدم حمل الهدايا