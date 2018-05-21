ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يقترب من التعاقد مع مدافع الصفاقسي التونسي

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:33 ص
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدافع الصفاقسي التونسي
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي أحمد عبد الهادي، أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع ياسين مرياح مدافع الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف "عبد الهادي" خلال برنامجه "كورة ع الهادي" الذي يذاع عبر فضائية LTC، إن تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، سيدعم الصفقة بالكامل، والتي لن تقل عن 5 مليون جنيه.

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيرة المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، والمؤجل من الجولة 28 لبطولة الدوري العام، سجل الأهداف، أحمد حمدي، في الشوط الأول، وصلاح محسن في الشوط الثاني.

المزيد عن: الصفاقسي الأهلي والصفاقسي الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 8:50:02 AM