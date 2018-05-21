الأهلي يقترب من التعاقد مع مدافع الصفاقسي التونسي





أكد الإعلامي أحمد عبد الهادي، أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع ياسين مرياح مدافع الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأضاف "عبد الهادي" خلال برنامجه "كورة ع الهادي" الذي يذاع عبر فضائية LTC، إن تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، سيدعم الصفقة بالكامل، والتي لن تقل عن 5 مليون جنيه.





وكان الأهلي حقق الفوز على نظيرة المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، والمؤجل من الجولة 28 لبطولة الدوري العام، سجل الأهداف، أحمد حمدي، في الشوط الأول، وصلاح محسن في الشوط الثاني.



