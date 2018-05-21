ناشط سياسي لبناني يُطالب عمرو دياب بتحقيق أمنية له

وجه الناشط السياسي ​طوني عطية حدشيتي​ رسالة مصورة إلى النجم ​عمرو دياب​، يعبر من خلالها عن إعجابه بفنه وأغانيه، ودعاه إلى إحياء الحفلات مجدداً في لبنان، وذلك بعد غياب طويل لدياب عن إحياء الحفلات الفنية في هذا البلد.





وقال "حدشيتي" إنه من أشد المعجبين بالفنان عمرو دياب، وهو يشعر بأن هناك أغنيات لدياب تناسب ذوقه الفني تماماً.





وطلب "حدشيتي" من دياب أن يحقق له حلمه، وهو أن يلتقيه ولو لخمس دقائق، ويلتقط معه صورة سيلفي.



