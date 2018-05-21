محمد فاروق: أفكر في الترشح لانتخابات الجبلاية.. وخوض تجربة الإعلام





أعلن الحكم محمد فاروق عن القرارات المقرر أن يُقبل عليها، بعدما اتخذ قراره باعتزال تحكيم كرة القدم بشكلٍ رسمي، نهاية الموسم الجاري.





وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "كورة ع الهادي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الهادي: "أبرز القرارات التي أفكر فيها، هي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بالإضافة إلى أنني أفكر في العمل الإداري بأحد أندية كرة القدم، كما أنني أفكر في رئاسة لجنة الحكام وخوض تجربة الإعلام الرياضي".





وتابع: "أول قرار هاخده لو بقيت رئيس لجنة حكام وهو قرار غريب بعض الشيء أنني سأحصل على أموال من الأندية كمستحقات للحكام خاصة وإن المال أهم العوائق أمام الحكام المصريين".





وأوضح: "أصعب حاجة الحكام بتتعرض ليها الانتقادات وخصوصًا إن عندنا حكم كبير في كأس العالم وممكن الفترة الجاية نشوف أكتر من حكم.. ودا نتاج للحكم المصري.. الموسم ده من أنجح المواسم للحكام".



