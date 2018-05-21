في مهرجان "كان" السينمائي.. "نادين لبكي" تخطف الأنظار بإطلالتها الراقية! (صورة)
الإثنين 21/مايو/2018 - 08:27 ص
سارت نادين لبكي وسط عدسات المصورين و الحضور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ71 لعام 2018، برفقة فريق العمل ومن بينهم بطل الفيلم الطفل "زين"، لحضور عرض فيلمها "كفر ناحوم".
واختارت نادين إطلالة راقية من مجموعة إيلي صعب لخريف وشتاء 2017 أما من الناحية الجمالية فكانت نادين كعادتها متألّقة بمكياج عيون شرقي جذّاب مستخدمةً الكحل الأسود مع ظلال العيون لتحافظ على ستايلها الذي يجمع بين النعومة والجاذبية، مع تسريحة ناعمة وكلاسيكية تجسّد أسلوبها البسيط والأنيق.
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