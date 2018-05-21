في مهرجان "كان" السينمائي.. "نادين لبكي" تخطف الأنظار بإطلالتها الراقية! (صورة)

سارت نادين لبكي وسط عدسات المصورين و الحضور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ71 لعام 2018، برفقة فريق العمل ومن بينهم بطل الفيلم الطفل "زين"، لحضور عرض فيلمها "كفر ناحوم".



