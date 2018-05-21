ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في مهرجان "كان" السينمائي.. "نادين لبكي" تخطف الأنظار بإطلالتها الراقية! (صورة)

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:27 ص
في مهرجان كان السينمائي.. نادين لبكي تخطف الأنظار بإطلالتها الراقية! (صورة)
نادين لبكي
طباعة
 
سارت نادين لبكي وسط عدسات المصورين و الحضور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ71 لعام 2018، برفقة فريق العمل ومن بينهم بطل الفيلم الطفل "زين"، لحضور عرض فيلمها "كفر ناحوم".

واختارت نادين إطلالة راقية من مجموعة إيلي صعب لخريف وشتاء 2017 أما من الناحية الجمالية فكانت نادين كعادتها متألّقة بمكياج عيون شرقي جذّاب مستخدمةً الكحل الأسود مع ظلال العيون لتحافظ على ستايلها الذي يجمع بين النعومة والجاذبية، مع تسريحة ناعمة وكلاسيكية تجسّد أسلوبها البسيط والأنيق.
في مهرجان "كان" السينمائي.. "نادين لبكي" تخطف الأنظار بإطلالتها الراقية! (صورة)
المزيد عن: نادين لبكي موضة مهرجان كان السينمائي فاشون ايلي صعب اطلالة نادين لبكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 8:50:21 AM