أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأثنين 21-5-2018

والبطاطس 3.5 جنيه والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات والليمون من 8 الي 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات وارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات







و سجل كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيهًا والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 6.5 و7 جنيها والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات والبلح من 8 إلى 12 جنيه.



