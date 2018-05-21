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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأثنين 21-5-2018

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:21 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأثنين 21-5-2018
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استقرت أسعارالخضروات اليوم الأثنين عند نفس معدلاتها حيث سجل كيلو  الطماطم  سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة  والفلفل ما بين 10 و12 جنيها

والبطاطس 3.5 جنيه  والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء  من 5 الي6 جنيهات والليمون من 8 الي 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات  والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات وارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات
و سجل كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيهًا والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز  6.5 و7 جنيها والخوخ  من 5 إلى 10 جنيهات  والبلح من 8 إلى 12 جنيه.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن  اسعار الفاكهة ستنخفض  خلال الايام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب.
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