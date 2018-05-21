وائل الإبراشي يُعلق على زواج الأمير هاري وميجان ماركل

علق ال​إعلام​ي ​وائل الإبراشي،​ على زواج ​الأمير هاري​ والممثلة الأميركية ​ميجان ماركل​، وذلك في برنامجه "العاشرة مساء" الذي يبث عبر قناة "دريم" حيث قال إن زواج هاري وميجان حطم كل تقاليد الملكيات الأوروبية القديمة التي كانت تتمسك بقواعد قديمة، منها عدم الزواج من أجنبية أو مطلقة.





وأضاف الإبراشي أن الملك إدوارد الثامن سبق له أن تنازل عن العرش لأن الملك قرر الزواج من ممثلة أميركية مطلقة، وميجان ماركل هي ممثلة أميركية ومطلقة.