إليكِ طرق حماية "الشعر" من أشعة الشمس في الصيف

طرق حماية الشعر من أشعة الشمس في فصل الصيف لا يجب التغاضي عنها على الإطلاق للمحافظة على جمال شعرك وتفادي ضرر أشعة الشمس عنه و التي تؤدي إلى ضعف بنية الشعر وتتسبب في جفافه واحتراقه وتجعده وخشونته، مما يفقده الرطوبة ويجعل مظهره باهتا وخاليا من الحيوية.





نعرض لكِ أبرز طرق حماية الشعر من أشعة الشمس:





ارتداء قبعة لحماية الشعر

حاولي قدر المستطاع تجنب أشعة الشمس فى الفترة ما بين الـ10 صباحاً حتى الـ3 بعد الظهر، وارتدي قبعة ذات الحواف العريضة التى تحجب أشعة الشمس عن الشعر في نزهاتك بين الطبيعية وعلى البحر. او يمكنك تغطية الشعر بالفولارد.





استخدام واقي شمس للشعر

العديد من شركات التجميل طرحت في السنوات الماضية كريمات واقية من الشمس للشعر والتي تعمل على تأمين حماية له من الأشعة الحارقة، كما تحافظ هذه الكريمات على رطوبة الشعر وليونته أثناء خروجك من المنزل. استخدمي هذا الكريم قبل السباحة ايضا.





بدائل عن كريم الحماية للشعر

يمكنك استخدام بعض الزيوت الطبيعية على الشعر قبيل السباحة لحمايته من أذى مياه الكلور واشعة الشمس في نفس الوقت، وبينها زيت الجوجوبا الذي يحتوي على مواد مرطبة ودهنية تعمل على حماية الشعر .





اختيار شامبو غني بالمواد المرطبة

اختاري في موسم الصيف شامبو غني بالزيوت الطبيعية لكي يعيد ترطيب شعرك ويحميه من الجفاف الناتج عن أشعة الشمس.





تطبيق حمام زيت للشعر

استخدمي مرة الى مرتين اسبوعيا زيوت مغذية للشعر قبل الاستحمام والتي تعمل على تغذية الشعر وعلاج تلفه وتحسن من مظهره. ومن أبرزها زيت الصويا، زيت جوز الهند او زيت الجوجوبا وغيرها.





الاهتمام بالغذاء الصحي

اهتمي بغذاء شعرك وعلاج تلفه من الداخل وذلك بشرب العصائر الطبيعية وخصوصا الجزر والاكثار من شرب الماء، والحرص على تناول وجبات غذائية تحتوي على مختلف العناصر الغذائية مثل البروتينات والألياف.



