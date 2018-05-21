شبان ليبيون يهددون بإغلاق حقول نفطية إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم

هددت مجموعة من الشبان الليبيين العاطلين عن العمل، بإغلاق حقول نفطية في بلدة مرادة شرقي البلاد، ما لم تلب الحكومة مطالبهم بتحسين الخدمات الحكومية.

وقالت مجموعة الشبان في بيان، أمس الأحد: "قررنا نحن شباب مرادة إغلاق كافة الحقول النفطية التي بحوض مرادة حتى يتم النظر في المنطقة ومعالجة جميع مشاكلها عاجلا غير آجل".

وشكا البيان من غياب الدولة ونقص الرعاية الصحية والخدمات الأخرى وانقطاع البلدة عن محيطها بسبب حالة الطرق المؤدية لها.

وصرح مسؤولون بأنهم يراقبون الاحتجاجات عن كثب، إذ إن إجراء مماثلا من قبل مجموعة من العاطلين عن العمل أدى إلى إغلاق خطوط أنابيب في مناطق أخرى من ليبيا، التي تعمها الفوضى بسبب غياب سلطة مركزية منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وقال مسؤول أمني إن الشبان يطالبون أيضا بفرص عمل في المؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن الخدمات الحكومية متردية منذ سنوات في مرادة مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء ليبيا.

وفجر مسلحون خط الأنابيب القريب من مرادة مرتين منذ ديسمبر الماضي، وسط تدهور الوضع الأمني في المنطقة.