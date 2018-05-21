تعرفي على فوائد مشروب "السوبيا" في رمضان

فوائد السوبيا متعددة ومهمة نظرا لأن السوبيا تتكون من الشعير، النشا، الفانيليا، السكر، جوز الهند، والماء وكلها مكونات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة العامة مثل السكريات و الألياف و الفيتامينات و المعادن.





فوائد مشروب السوبيا في رمضان:

- السوبيا غنية بفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين بي وهي عناصر تعزز المناعة.

- فيتامين بفي السوبيا مسؤول عن توفير الطاقة للخلايا.

- تحتوي السوبيا على أهم المعادن التي يحتاجها الجسم وهي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد، المغنيسيوم وهي عناصر تعزز الوظائف الكيميائية الحيوية في الجسم.

- تساعد السوبيا على تنظيم ضربات القلب وتحمي أنسجة القلب من التلف.

- البوتاسيوم في السوبيا على أنسجة القلب والكلى والدماغ والعضلات.

- السوبيا غنية بالفوسفور الذي يبقي الأسنان والعظام قوية.

- الحديد في السوبيا يخلق خلايا الدم الحمراء ويحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

- تساهم في خفض الكولسترول في الدم.

- تقي من تصلب الأوعية الدموية.

- من فوائد السوبيا في رمضان أنها تقلل من خطر متلازمة الأيض.

- شرب السوبيا في رمضان يقي من سرطان الثدي.

- السوبيا تمنع تكون حصوات المرارة.

- شرب السوبيا في رمضان يحسن عملية الهضم.

- السوبيا تعالج مشاكل الهضم مثل الإمساك والبواسير.

- الألياف الغنية به السوبيا تساعد على الشبع وتساهم في خسارة الوزن.

- من فوائد السوبيا أنها تحسن الدورة الدموية وتعالج ارتفاع ضغط الدم.

- السوبيا مدرة للبول وتساعد في علاج ومنع التهاب المسالك البولية.



