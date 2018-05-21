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تعرفي على فوائد مشروب "السوبيا" في رمضان

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:17 ص
تعرفي على فوائد مشروب السوبيا في رمضان
أرشيفية
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فوائد السوبيا متعددة ومهمة نظرا لأن السوبيا تتكون من الشعير، النشا، الفانيليا، السكر، جوز الهند، والماء وكلها مكونات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة العامة مثل السكريات و الألياف و الفيتامينات و المعادن.

فوائد مشروب السوبيا في رمضان:
- السوبيا غنية بفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين بي وهي عناصر تعزز المناعة.
- فيتامين بفي السوبيا مسؤول عن توفير الطاقة للخلايا.
- تحتوي السوبيا على أهم المعادن التي يحتاجها الجسم وهي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد، المغنيسيوم وهي عناصر تعزز الوظائف الكيميائية الحيوية في الجسم.
- تساعد السوبيا على تنظيم ضربات القلب وتحمي أنسجة القلب من التلف.
- البوتاسيوم في السوبيا على أنسجة القلب والكلى والدماغ والعضلات.
- السوبيا غنية بالفوسفور الذي  يبقي الأسنان والعظام قوية.
- الحديد في السوبيا يخلق خلايا الدم الحمراء ويحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.
- تساهم في خفض الكولسترول في الدم.
- تقي من تصلب الأوعية الدموية.
- من فوائد السوبيا في رمضان أنها تقلل من خطر متلازمة الأيض.
- شرب السوبيا في رمضان يقي من سرطان الثدي.
- السوبيا تمنع تكون حصوات المرارة.
- شرب السوبيا في رمضان يحسن عملية الهضم.
- السوبيا تعالج مشاكل الهضم مثل الإمساك والبواسير.
- الألياف الغنية به السوبيا تساعد على الشبع وتساهم في خسارة الوزن.
- من فوائد السوبيا أنها تحسن الدورة الدموية وتعالج ارتفاع ضغط الدم.
- السوبيا مدرة للبول وتساعد في علاج ومنع التهاب المسالك البولية.

ملاحظة.. قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
المزيد عن: مشروب السوبيا رمضان الصحة السوبيا
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