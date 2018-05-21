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سعر الدولار اليوم الأثنين 21-5-2018 في البنوك والسوق السوداء

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:08 ص
سعر الدولار اليوم الأثنين 21-5-2018 في البنوك والسوق السوداء
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل فى بنك مصر سعر 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سعر 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة  عند 17.87 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.86 جنيه

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