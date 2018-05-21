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مدرب المنتخب السابق: شريف إكرامي الأجدر بحماية عرين الفراعنة في كأس العالم

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:01 ص
مدرب المنتخب السابق: شريف إكرامي الأجدر بحماية عرين الفراعنة في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

قال زي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إنه يرجح كفة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الوطني، في كأس العالم بروسيا المقرر انطلاقه الشهر المقبل.

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج "الكرة ع الهادي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الهادي، عبر فضائية LTC إن شريف إكرامي لابد وأن يحصل على فرصة المشاركة في وديتين من الثلاث وديات المقرر أن يخوضهم المنتخب استعدادًا لكأس العالم، لاسيما وإنه الأقرب لحراسة مرمى المنتخب بعد إصابة أحمد الشناوي.

واختتم: "إيقاع المباريات هيكون مختلف وصعب على عصام الحضري، خصوصًا في ظل كبر سنه، وانضمامه للمنتخب يعتبر تكريم له تجنبًا لمشاكله المتوقع حدوثها في حالة عندم انضمامه للمنتخب".

المزيد عن: منتخب مصر مدرب المنتخب عصام الحضري شريف إكرامي زكي عبدالفتاح أخبار المنتخب
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