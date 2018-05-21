قبل ما تخرج.. تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، اليوم الإثنين، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم:





الصغرى العظمى





القاهرة 25 40





وسط الدلتا 24 39





الإسكندرية 20 36





بلطيم 21 33





مطروح 20 33





السلوم 24 38





سيوة 26 43





بورسعيد 23 30





دمياط 22 30





العريش 18 32





رفح 17 31





الإسماعيلية 19 39





السويس 21 40





رأس سدر 24 42





نخل 18 38





نويبع 28 35





طابا 20 37





كاترين 22 34





الطور 24 37





شرم الشيخ 30 39





الغردقة 28 39





مرسى علم 27 38





الفيوم 27 42





بني سويف 26 42





المنيا 24 42





أسيوط 24 43





سوهاج 26 43





قنا 27 43





الأقصر 27 44





أسوان 29 44





أبوسمبل 27 42





الوادي الجديد 27 44





شلاتين 24 36





أبورماد 25 35





رأس حدربة 26 34





حلايب 26 34







