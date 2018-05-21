محمد فاروق يكشف عن أصعب مباراة أدارها في مسيرته التحكيمية

كشف الحكم الدولي محمد فاروق، عن أصعب مباراة أدارها في مسيرته التحكيمية، مؤكدًا أنها كانت مباراة بين منتخبي إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في تصفيات كأس العالم.





وأضاف، في تصريحات لبرنامج "كورة ع الهادي"، الذي يقدمه الإعلامي "أحمد عبد الهادي"، إن هذه المباراة كانت شهدت حالة كبيرة من القلق في شوارع إثيوبيا، وذلك بسبب أزمة سد النهضة، مشيرًا أنه وطاقم التحكيم وقتها قدموا مباراة مميزة للغاية أشاد بها المسئولين، وأكدوا إنها ستكوون لها أثرًا إيجابيًا في مفاوضات سد النهضة.





وواصل تصريحاته: "أصعب مباراة بالنسبة لي في مصر، ليست محددة، خاصة وأن كل المباريات صعبة وتشهد أخطاء، ولكن أنا لدي رصيد مميز، والكل يخطئ لإننا في النهاية بشر".





واختتم: "مباراة القمة موسم 2014 السوبر المصري، كان اهتمامي بها كبير للغاية، خاصة وإنها كانت ثالث سوبر لي على التوالي، وأشاد بها مشجعي الفريقين".محمد فاروق يكشف عن أصعب مباراة أدارها في إفريقيا والكرة المصرية



