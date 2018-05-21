محمد فاروق: جمهور سموحة شجعني قبل جماهير الزمالك

أكد محمد فاروق، الحكم الدولي المعتزل، إنه حصل على إشادة كبيرة من جمهوري الزمالك وسموحة، في نهائي بطولة كأس مصر، التي توج بها الفريق الأبيض، منذ أيام، بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية.





وقال فاروق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كورة ع الهادي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الهادي: "جمهور سموحة هتف لي قبل جمهور نادي الزمالك، وهذا يؤكد على احترام وتقدير الجمهورين لي، وعندما هتف لي الجمهورين، كان لابد أن أرد لهم التحية".





وأضاف: "ليس هناك ما يدعو أي حكم في العالم أن يشهر كارت أحمر في وجه لاعب بسهولة إلا إذا كان ارتكب سلوك غير أخلاقي، وطلبت من كباتن الفريقين قبل المباراة الهدوء ومنحتهم التعليمات بضرورة التعامل بمرونة خلال المباراة".





واختتم: "ماطلعتش كارت أحمر إلا لما وصلت لدرجة لم يتحملها أحد.. الناس برة بتحكم عليا وماحدش كان في الماتش وشاف حصل ايه".



