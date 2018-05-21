رواد السوشيال ميديا: "عايزين صاحب يخاف علينا زي سعد سمير مع تريزيجيه"





نالت رابع حلقات برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" استحسان رواد السويشال ميديا، وحققت الحلقة ردود فعل إيجابية على عكس الحلقات الثلاث السابقة والتي استاء منها الجمهور واتهم ضيوفها بالفبركة والتزييف.



وحل كل من لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم سعد سمير ومحمود تريزيجيه ضيفان على البرنامج، ولفتت علاقة الصداقة بينهما أنظار الجمهور، وأشادوا بمدى قربهم من بعضهما البعض، ضاربين بهما المثل في الصداقة الحقيقية.



