ماجدة خير الله تسخر من ظهور أحمد السقا في "رحيم"



سخرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، من ظهور الفنان أحمد السقا، كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "رحيم"، لافتة إلى أنه من المستحسن ألا يمثل.



وكتبت "ماجدة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "علشان الحي يفضل حي.. لايظلم ولايقهر ولايفتري ولا يمثل".



"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.