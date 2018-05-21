السويد تتوج بلقب بطولة العالم لهوكي الجليد

توج منتخب السويد بلقب بطل العالم لهوكي الجليد، على حساب جاره السويسري العنيد، بفوزه عليه بركلات الترجيح (3-2)، في المباراة النهائية للبطولة، التي اختتمت أمس الأحد، في الدنمارك.

ولجأ منتخبا السويد وسويسرا إلى ركلات الترجيح، لتحديد هوية البطل، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من "للديربي الإسكندنافي" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، والإضافي بالتعادل السلبي.

وأحرز منتخب السويد لقب بطل العالم لهوكي الجليد، للمرة الثانية على التوالي، والـ 11 في مسيرته، حتى الآن.

ووضعت السويد بذلك حدا لمغامرات سويسرا الرائعة في البطولة، وعلى أحلامها في التتويج باللقب.

وكان المنتخب السويسري قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بنظيره الكندي من الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم.

بينما ألحقت السويد هزيمة ساحقة بالولايات المتحدة الأمريكية بـ "نصف دزينة" من الأهداف، بسداسية نظيفة.

واكتفى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالميداليات البرونزية، بتغلبه على جاره الكندي (4-1)، في مباراة تحديد المركز الثالث.