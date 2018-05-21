فيليب كوتينيو يعادل رقم ميسي

قاد البرازيلي فيليبي كوتينيو فريقه برشلونة، إلى الفوز على ضيفه ريال سوسييداد، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، على ملعب ""كامب نو"، في ختام منافسات الليجا الإسبانية لكرة القدم.

وأحرز فيليبي كوتينيو هدف اللقاء الوحيد للبرسا، في الدقيقة 57، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن فيليبي كوتينيو سجل هدفه الثامن من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم منها 4 بقميص فريقه السابق ليفربول و4 أهداف أخرى بقميص برشلونة، معادلا بذلك رقم زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الشبكة أن هذين اللاعبين أكثر من سجلا أهدافا من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لهذا الموسم.