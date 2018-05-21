ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيليب كوتينيو يعادل رقم ميسي

الإثنين 21/مايو/2018 - 06:21 ص
فيليب كوتينيو يعادل رقم ميسي
كوتينيو
طباعة
وكالات
 

قاد البرازيلي فيليبي كوتينيو فريقه برشلونة، إلى الفوز على ضيفه ريال سوسييداد، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، على ملعب ""كامب نو"، في ختام منافسات الليجا الإسبانية لكرة القدم.

 

وأحرز فيليبي كوتينيو هدف اللقاء الوحيد للبرسا، في الدقيقة 57، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.

 

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن فيليبي كوتينيو سجل هدفه الثامن من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم منها 4 بقميص فريقه السابق ليفربول و4 أهداف أخرى بقميص برشلونة، معادلا بذلك رقم زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

وأوضحت الشبكة أن هذين اللاعبين أكثر من سجلا أهدافا من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لهذا الموسم.

 

 

المزيد عن: ميسي فيليب كوتينيو رياضة رقم ميسي برشلونة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 7:20:10 AM