سانشيز يسعى لإثبات نفسه في مانشستر يونايتد

عانى مهاجم مانشستر يونايتد، اليكسيس سانشيز، لترك بصمته مع فريقه خلال الهزيمة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، ويواجه فترة حاسمة لإثبات أحقيته في راتبه الكبير الذي يحصل عليه في "أولد ترافورد".

وعمت السعادة يونايتد عند التعاقد مع سانشيز قادماً من آرسنال في يناير الماضي، في صفقة تضمنت رحيل هنريخ مخيتاريان في الاتجاه المقابل.

وسعدت الجماهير خاصة بعد التفوق على مانشستر سيتي الذي كان قدم عرضاً لضم المهاجم التشيلي، لكن بعد إحراز ثلاثة أهداف فقط بجميع المسابقات منذ انتقاله إلى يونايتد ترك سانشيز الذي أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يحصل على راتب قياسي في النادي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني (808500 دولار) في الأسبوع، جماهير النادي في حالة غضب.

واجتهد سانشيز في نهائي أول أمس السبت، وصنع ضعف عدد الفرص التي صنعها أي لاعب آخر في المباراة، لكنه فشل في صنع فرصة واضحة للتسجيل أو تسديد كرة واحدة على المرمى.

ووصل سانشيز إلى يونايتد بعد تسجيل 7 أهداف، وصنع ثلاثة في 19 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، وبعد موسم 2016-2017 الذي أحرز فيه أكبر عدد من الأهداف في مسيرته.

لكن مسيرته مع يونايتد لم تنطلق بعد، ولم يطلق سانشيز أكثر من تسديدة واحدة على المرمى سوى مرة واحدة في 12 مباراة خاضها ضمن التشكيلة الأساسية ليونايتد في الدوري، بينما فعل ذلك 8 مرات في 17 مباراة في الدوري مع آرسنال.

وظهرت لمحات من إمكاناته عندما صنع هدفين في الفوز 3-2 على سيتي وأحرز هدفا وصنع آخر في قبل نهائي كأس الاتحاد ضد توتنهام لكنه لم يكن مؤثرا في أغلب المباريات الأخرى.

وسيحتاج يونايتد إلى بداية قوية لإزعاج البطل سيتي، وأظهر سانشيز في الماضي قدرته على ذلك، وحان الوقت لإثبات جدارته مع يونايتد.