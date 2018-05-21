عضو نقابة الأطباء يكشف سبب استقالته



وأضاف "حسين"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "بي بي سي عربية"، الأحد، أنه يعترض أيضا على سبل اتخاذ القرارات داخل مجلس النقابة.



وأشار عضو نقابة الأطباء، إلى أنهم خاطبوا رئيس الوزراء عدة مرات لكي يجلسوا معه لحل المشاكل ولكن دون جدوى.



قال أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء، إنه تقدم باستقالته من مجلس نقابة الأطباء، بسبب التضييق وعدم القدرة على العمل النقابي، وهناك عدم استجابة من وزارة الصحة لمناقشة المشاكل وإيجاد حلول لها.