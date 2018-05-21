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وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:57 ص
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 


حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وعدد ممن الإعلاميين على حضور حفل سحور سنوى أقيم على ضفاف النيل. 


وأبرز الإعلاميين حضور الحفل  عمرو الليثى وطارق علام ومعتز عبد الفتاح، كما حضر العالم الأزهري سعد الدين الهلالى والكاتب الصحفى الدكتور اشرف عبد المنعم وعدد آخر من مشاهير المجتمع. 

وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
وزيرة الثقافة وإعلاميين في حفل سحور على ضفاف النيل (صور)
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