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إسلام الشاطر: الأهلي يعلن أسماء الراحلين خلال أيام

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:52 ص
إسلام الشاطر: الأهلي يعلن أسماء الراحلين خلال أيام
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أكد أن الإعلان عن قائمة الراحلين عن الفريق سيكون خلال أيام بعد الانتهاء من الارتباطات المحلية بمواجهة المصري.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد أن عبد الحفيظ أكد أن اللوائح تحكمنا فى هذا الملف بشأن إبلاغ الراحلين عن الفريق خلال 15 يومًا من آخر مباراة فى الموسم، ومن ثم سيتم الإعلان عن الأمر عقب لقاء المصري.  

المزيد عن: سيد عبد الحفيظ رياضة الأخبار الرياضية إسلام الشاطر أخبار الرياضة
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