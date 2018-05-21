مشاهدة مسلسل "أيوب" الحلقة الرابعة كاملة مباشر HD

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أيوب" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.





"أيوب" بطولة مصطفى شعبان، أيتن عامر، محمد لطفي، دياب، وتدور الأحداث حول (أيوب) وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك و يعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.



