حسن الرداد وإيمي سمير غانم يتعرضان للضرب في "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "عزمى وأشجان"، عودة عزمي "حسن الرداد" و أشجان " إيمي سمير غانم"، للنصب مرة أخرى بصحبة خالها "سمير غانم"، وباقي أعضاء فريقهم.

وخطط عزمي للدخول إلى أحد الفيلات التي يغيب عنها أصحابها وقرر بيعها، حيث تنكر هو وأشجان ودخلوا إلى الفيلا وقابلوا المشتري وأتفقا على المبلغ المطلوب.





ولكن بعد خروج المشتري لجلب الأموال، دخل بعض الأشخاص إلى الفيلا وقاموا بضرب عزمي وأشجان.





"عزمي وأشجان"، بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكى.







