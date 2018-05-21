سيميوني يحسم مصير جريزمان مع الأتليتكو

‏أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن سعادته بعد نهاية الليجا الإسبانية، مؤكدا أن فريقه ينافس منذ سبع سنوات ضد أندية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: "يعرف جريزمان بأنه إذا استمر في أتلتيكو فسيكون مهم كثيراً للنادي، والنادي ونحن نقدم دعم لا محدود له".

وتابع: "لا نريد رحيل النجوم عن الفريق من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والألقاب، ولكن إذا قرر أنطوان الرحيل سنكمل عملنا الذي بدأ منذ سنوات".