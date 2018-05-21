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القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل ميكانيكي في الدقهلية

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:27 ص
القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل ميكانيكي في الدقهلية
أرشيفية
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سالي رضوان
 
ألقت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل ميكانيكى من أبناء قرية نوب طريف التابعة لمركز السنبلاوين في الدقهلية بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بالصدر والبطن لخلافات سابقة بينهم.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين بورود بلاغ يفيد بمصرع شاب عقب وصوله مستشفى النسبلاوين العام.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز السنبلاوين وبالفحص تبين مصرع باسط ع أ 21 سنة ميكانيكى سيارات، وبسؤال والده اتهم 3 أشخاص بأحداث إصابة نجله التي أدت لوفاته لوجود خلافات سابقة بينهم.

وتمكنت القوات من ضبط ساهر م ا 20 سنة، أدهم ا ع 20 سنة، عادل ا م 20 سنة، وجميعهم مقيم بندر السنبلاوين، وبمواجهتهم بأقوال والد المجنى عليه قرروا تعديهم عليه لوجود خلافات بينهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار عرض المتهمين على النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير بالصفة التشريحية.
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