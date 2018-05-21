مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"

توقع عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، أن الفنان أحمد زاهر هو من يلعب الشخصية المجهولة التي تهدد شخصية "داليا" والتي تقدمها الممثلة اللبنانية نور ضمن أحداث مسلسل "رحيم".





وأكد العديد من نشطاء موقع "تويتر" أن الفنان أحمد زاهر ممثل مميز، خصوصًا مع براعة نبرة صوته في العمل.



