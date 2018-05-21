مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
الإثنين 21/مايو/2018 - 05:29 ص
شيماء عطية
توقع عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، أن الفنان أحمد زاهر هو من يلعب الشخصية المجهولة التي تهدد شخصية "داليا" والتي تقدمها الممثلة اللبنانية نور ضمن أحداث مسلسل "رحيم".
وأكد العديد من نشطاء موقع "تويتر" أن الفنان أحمد زاهر ممثل مميز، خصوصًا مع براعة نبرة صوته في العمل.
هذا ومن المنتظر أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية الشخصية.
"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.
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