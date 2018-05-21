ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:29 ص
مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في رحيم
طباعة
شيماء عطية
 

توقع عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، أن الفنان أحمد زاهر هو من يلعب الشخصية المجهولة التي تهدد شخصية "داليا" والتي تقدمها الممثلة اللبنانية نور ضمن أحداث مسلسل "رحيم".


وأكد العديد من نشطاء موقع "تويتر" أن الفنان أحمد زاهر ممثل مميز، خصوصًا مع براعة نبرة صوته في العمل.


هذا ومن المنتظر أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية الشخصية.


"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.



مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
مفاجأة.. رواد السوشيال ميديا يتوقعون اسم الممثل صاحب الشخصية المجهولة التي تهدد نور في "رحيم"
المزيد عن: نور نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما رواد السويشال رحيم دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 5:50:00 AM