قصة علي شورب على قناة التاسعة: هل وقع السطو عليها؟؟
الإثنين 21/مايو/2018 - 05:16 ص
محمد وليد الجموسي
قال الممثل منذر الجريدي في تصريح لراديو “ماد” انه كان سبّاقا في كتابة قصة علي شورب منذ سنة 2014 و ان قناة التاسعة قامت بسرقة الفكرة و عبثت بها.
وأضاف الجريدي أن ابناء اخوة علي شورب سيطالبون عبر القضاء من قناة التاسعة بـ200 الف دينار ثمنا لسيناريو لمسلسل “علي شورب”.
وفي ردّه على هذا الادعاء, أكد كاتب سيناريو المسلسل يسري بوعصيدة، أن منذر الجريدي لا يفرق بين السيناريو المسرحي و السيناريو التلفزي.
و أشار بوعصيدة الى أنه من غير المعقول أن يتم سرقة سيناريو غير موجود و لم ينتج بعد و لم ينشر أصلا.
و أوضح في تدوينة له أنه لا يمكن انجاز سيناريو لمسرحية تدوم ساعتين على اقصى تقدير في شكل مسلسل يحتوى على 20 حلقة و يدوم أكثر من 10 ساعات.