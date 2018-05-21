قصة علي شورب على قناة التاسعة: هل وقع السطو عليها؟؟

قال الممثل منذر الجريدي في تصريح لراديو “ماد” انه كان سبّاقا في كتابة قصة علي شورب منذ سنة 2014 و ان قناة التاسعة قامت بسرقة الفكرة و عبثت بها.

وأضاف الجريدي أن ابناء اخوة علي شورب سيطالبون عبر القضاء من قناة التاسعة بـ200 الف دينار ثمنا لسيناريو لمسلسل “علي شورب”.

وفي ردّه على هذا الادعاء, أكد كاتب سيناريو المسلسل يسري بوعصيدة، أن منذر الجريدي لا يفرق بين السيناريو المسرحي و السيناريو التلفزي.

و أشار بوعصيدة الى أنه من غير المعقول أن يتم سرقة سيناريو غير موجود و لم ينتج بعد و لم ينشر أصلا.