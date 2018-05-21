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رؤوف بن يغلان: أتحدّى الكاميرا الخفية أني قبلت أموالا للتحول إلى إسرائيل (فيديو)

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:14 ص
رؤوف بن يغلان: أتحدّى الكاميرا الخفية أني قبلت أموالا للتحول إلى إسرائيل (فيديو)
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محمد وليد الجموسي
 
رد الفنان رؤوف بن يغلان على الجدل الكبير الذي أثارته سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" التي بثت حلقتها الأولى أمس  الأحد والتي شاركت فيها العديد من الوجوه.
وقال بن يغلان في مقطع فيديو نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "أتحداك يا وليد الزريبي أن تثبت بالكاميرا الخفية أني قبلت أموالا للتحول إلى إسرائيل....كن جريئا وكن صادقا... ورؤوف بن يغلان لا يتباع لا يشترى وطلبت منك أن نجلس وجها لوجه..."

المزيد عن: وليد الزريبي شالوم
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