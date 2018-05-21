باحث: نشر قوات فرنسية على حدود سوريا هدفه حماية الأكراد



وأضاف "حامد" في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، الأحد، أن الولايات المتحدة التي تريد إقامة كيان كردي، وجدت ضالتها في الدعم الفرنسي، لهم، بالإضافة إلى أن تركيا ترفض التواجد الأمريكي وتريد سحق الأكراد، وبالتالي فرنسا لها دور مهم في دعم الأكراد.



وشدد على أنه يستبعد أي مواجهة بين الجيشين التركي والفرنسي في شمال سوريا لأنهما عضوان في حلف الناتو، وذلك لن يحدث، موضحا أن تركيا تريد استبعاد القوات الكردية، وهذا صعب ولا يمكن تحقيقه، لافتا إلى أن الأكراد سيكون لديهم دور في مستقبل سوريا.

قال محمد حامد، الباحث في العلاقات الدولية، إن نشر قوات فرنسية على الحدود السورية العراقية، هو لحماية الأكراد في شمال سوريا، الذين يواجهون صعوبة إقامة كيان كردي بسبب التدخل التركي.