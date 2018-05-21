تعرف على المتأهلين لليوروباليج من الدوريات الخمس الكبرى

أسدل الستار على الدوريات الأوروبية الخمس، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، حيث تصارعت الكثير من الفرق في هذه الدوريات لحجز مقاعد في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

نجح 13 فريقا في التأهل في نهاية الموسم في هذه الدوريات لبطولة اليوروبا ليج الموسم المقبل، ويستعرض "الفجر الرياضي" مشوارها في الدوري هذا الموسم ..

* الدوري الإنجليزي:

- تشيلسي:

احتل المركز الخامس برصيد 70 نقطة. خاض البلوز 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 10 مباريات. سجل تشيلسي 62 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 38 هدفا.

- آرسنال:

احتل المركز السادس برصيد 63 نقطة. خاض المدفعجية 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 13 مباريات. سجل الجانرز 74 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 51 هدف.

- بيرنلي:

احتل المركز السابع برصيد 54 نقطة. خاض 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مباراة. سجل بيرنلي 36 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 39 هدفا.

* الدوري الإسباني:





- فياريال:

احتل المركز الخامس برصيد 61 نقطة. خاض فياريال 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة. سجل فياريال 57 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 50 هدف أيضًا.

- ريال بيتيس:

احتل المركز السادس برصيد 60 نقطة. خاض ريال بيتيس 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة. سجل ريال بيتيس 60 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 61 هدف.

- إشبيلية:

احتل المركز السابع برصيد 58 نقطة. خاض أشبيلية 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 17 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 14 مباراة. سجل أشبيلية 49 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 58 هدفا.

* الدوري الإيطالي:





- لاتسيو:

احتل المركز الخامس برصيد 72 نقطة. خاض 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات. سجل لاتسيو 89 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 49 هدفا.

- ميلان:

احتل المركز السادس برصيد 64 نقطة. خاض 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 18 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 10 مباريات. سجل الميلان 56 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 42 هدفا.

- أتلانتا:

احتل المركز السابع برصيد 60 نقطة. خاض 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 16 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات. سجل أتلانتا 57 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 39 هدفا.

* الدوري الألماني:





- باير ليفركوزن:

احتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 55 نقطة. خاض 34 مباراة طوال الموسم، فاز في 15 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات. سجل باير ليفركوزن 58 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 44 هدف.

- لايبزيج:

احتل لايبزيج المركز السادس برصيد 53 نقطة. خاض 34 مباراة طوال الموسم، فاز في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 11 مباراة. سجل لايبزيج 57 هدف هذا الموسم ومني مرماه ب 53 هدف.

* الدوري الفرنسي:

- مارسيليا:

احتل المركز الرابع برصيد 77 نقطة. خاض 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 22 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 5 مباريات. سجل مارسيليا 80 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 47 هدفا.

- رين:

تأهل للدور التمهيدي للبطولة باحتلاله المركز الخامس برصيد 58 نقطة. خاض 38 مباراة طوال الموسم، فاز في 16 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة. سجل رين 50 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 44 هدفا.