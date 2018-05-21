“ليالي رمضان” تتواصل بالنادي الثقافي الطاهر الحداد بتونس

انطلقت بالنادي الثقافي الطاهر الحداد بتونس مساء السبت 19 ماي التظاهرة الفرجوية الرمضانية الدورية “ليالي رمضان”و تتواصل إلى غاية 9 جوان 2018.

وقد افتتحت التظاهرة من خلال عرض موسيقي “دونقا اسطمبالي” بقيادة الشيخ شاذلي بيدالي, وتواصلت ليلة أمس الأحد من خلال عرض موسيقي “جسور” للفنانة شيراز الجزيري.

أمّا بقيّة العروض فستكون كما يلي:

الثلاثاء 22 ماي: افتتاح معرض ” في هيكل الحب 2 ” للفنان التشكيلي فريد العرفاوي

الأربعاء 23 ماي: عرض مسرحية “الذا كرة الحيّة”

الخميس 24 ماي: عرض موسيقي بعنوان Concert de Musique de Chambre للمدرسة الأركسترالية بمقرين

الجمعة 25 ماي: محاضرة بعنوان ” الطرق الصوفية بين تركيا و تونس” للاستاذ محمد السبتي بالشراكة مع جمعية تونس الفتاة

السبت 26 ماي : عرض موسيقي ” في رحاب الموسيقى الآلاتية ” لطلبة معهد زرياب للموسيقى و الرقص بمقرين

الأحد 27 ماي: سهرة Slam : Lamma Zone Open Mic

الثلاثاء 29 ماي: عرض موسيقي “أجيال” للفنانة درّة بشير

الأربعاء 30 ماي: سهرة شعرية في إطار صالون المدينة للإبداع مع كل من منصف خلادي – محسن الغزلاني – ليلى نسيم- سندس بكار/ موسيقى كمال الشريف

الخميس 31 ماي: عرض الفيلم الإيراني Taxi Tahran يليه حلقة نقاش

الجمعة 1 جوان: عرض موسيقي “مدى” للفنان محمد مولدي التواتي

السبت 2 جوان: عرض موسيقي “وشمة” للفنانة يمينة نصيب

الأحد 3 جوان: عرض موسيقي : Rencontre Méditerranéenne لمجموعة Los Gitanos

الثلاثاء 5 جوان: سهرة السينمائيين الهواة بعنوان عصفور سطح

الأربعاء 6 جوان: سهرة بعنوان رمضان أيام زمان ” عاداتنا و حلوياتنا ” بالشراكة مع الجمعية التنموية لتطوير الفنون و الصناعات

الخميس 7 جوان: عرض موسيقي مالوف وموشحات بقيادة الفنان فتحي زغندة

الأربعاء 8 جوان: عرض موسيقي بعنوان “برزخ” للفنان سفيان سفطة