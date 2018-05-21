المهديّة: برمجة متنوعة وثريّة لتأثيث احتفالات مهرجان المدينة بمختلف الجهات

أعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية برمجة متنوعة لتأثيث احتفالات مهرجان المدينة جمعت بين الطربي والصوفي والمسرح الغنائي.

حيث يضرب أهالي مدينة الجم، بين 25 ماي و 8 جوان 2018، موعدا مع سهرات ليلية يفتتحها أحمد جلمام في حفل صوفي تليها سهرة مع مجموعة القدود الحلبية.

ويشمل برنامج مهرجان المدينة بالجم، أيضا، حفلا لفرقة التخت التونسي العراقي لتختتم التظاهرة بمسرحية غنائية تحمل اسم « دراقا ».

ويسهر أهالي مدينة المهدية، من جانبهم، من 2 إلى 9 جوان 2018، مع عروض ترضي كل الأذواق إذ يفتتح مهرجان المدينة بعرض للعيساوية تعقبه سهرة للموسيقى الشبابية.

وبمعدل عرض لكل ليلة، يعيش عشاق المهرجان خلال الليلة الثالثة من البرمجة مع عرض إنشادي طربي للفنان عادل سلطان ليترك المجال لمتابعة حفل المعهد الجهوي للموسيقى بالمهدية.

ويواكب الأهالي عرضا بعنوان « برزخ » للفنان سفيان سفطة وعرض لسلاطين الطرب لتختتم الأنشطة بعرض تحت عنوان « يا رجال الحال » لجمعية النوروز بالمهدية.

ويتابع متساكنو مدينة الشابة ، بين 5 و7 جوان 2018، سهرات متنوعة مع سلاطين الطرب وعرض سلامية بعنوان « عطر المديح » لتخصص سهرة الاختتام لعروض تراثية وفلكلورية.



