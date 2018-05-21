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باسل خياط يكتشف مكان ريهام عبد الغفور بعد هروبها في "الرحلة"

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:15 ص
باسل خياط يكتشف مكان ريهام عبد الغفور بعد هروبها في الرحلة
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الرحلة"، محاولة أسامة "باسل خياط" البحث عن زوجته رانيا "ريهام عبد الغفور" وابنته، حيث قام بسرقة هاتف صديقتها المحمول والذي قد قام بقتلها ودفنها في حديقة منزله، وأرسل لها رسالة لتخبره بمكانها في مصر.


فيما تتعرض رانيا، للإغماء ويعرضها آدم "وليد فواز" على طبيب ليكتشف أنها مدمنة للمخدرات حيث كانت تتناول المهدئات بكمية كبيرة، وينصحها للعلاج في مصحة.


فيما تكذب كريمة "حنان مطاوع" بشأن مرضها على شقيقتها وتخبرها بأن صديقتها هي من لديها سرطان في الثدي.


مسلسل "الرحلة" تدور أحداثه في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن طائرة، في الرحلة رقم 710، وشاءت الأقدار أن يكونوا جميعهم مرضى نفسيون، كل منهم يكتم سر ما ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.


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