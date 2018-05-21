متخصص: الزخم في القضية الليبية انتقل من أوروبا إلى القاهرة



وأضاف "حتيتة" في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، الأحد، أن مصر تؤكد على أن "الحال المايل لا يمكن أن يستمر"، لافتا إلى أن دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا كانت تدعمان هذا "الحال المايل".



وشدد على أن الرؤية المصرية تؤكد على ضرورة توحيد الجيش، وهو ما لم يرد إليه إشارة في بيانات أوروبا أو الأمم المتحدة، بينما قامت القاهرة باستضافة كبار الضباط ووضعت أمامهم طرق الحل.

قال عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن الزخم في القضية الليبية انتقل من أوروبا إلى القاهرة، ما يمنح مزيد من الثقة للدور المصري.