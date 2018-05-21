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إجلاء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:04 ص
إجلاء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم
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محمد وليد الجموسي
 
أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة تابعة لجيش البحر قامت ظهر الأحد بإجلاء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم إثر اصطدامه بباخرة تجارية على بعد 13 كلم من جزيرة جالطة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي أن باخرة تجارية ثانية قريبة من مكان الحادث قامت بانقاذهم وتسليمهم لجيش البحر وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، حيث تكفلت الحماية المدنية بنقل 4 مصابين منهم الى المستشفي الجهوي ببنزرت (الحبيب بوقطفة)، في حين تكفل الحرس الوطني بالمكان بفتح تحقيق في الغرض .

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