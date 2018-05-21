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بوعلي المباركي: اتحاد الشغل لم يتخذ قرارا بالإنسحاب من وثيقة "قرطاج 2"

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:03 ص
بوعلي المباركي: اتحاد الشغل لم يتخذ قرارا بالإنسحاب من وثيقة قرطاج 2
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محمد وليد الجموسي
 
نفى الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل، بوعلي المباركي، أن يكون الاتحاد اتخذ قرارا بالإنسحاب من وثيقة "قرطاج 
وأوضح المباركي في تصريح لإذاعة "موزاييك" اليوم، أن قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج 2 من عدمه، "مسائل تقررها مؤسسات الاتحاد، وفي مقدمتها الهيئة الإدارية".
 وأضاف قوله ''إذا رأينا بأنّ وجودنا ليس له معنى، ومقترحاتنا غير مسموعة، يصبح كل شيء وارد".. قبل أن يضيف، "عندئذ نعود إلى مؤسسات الإتحاد ويكون لنا موقف في الإبان".

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