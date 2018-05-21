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رئيس الجمهورية يتحوّل إلى منزل عائلة الفقيدة ميّة الجريبي لتقديم واجب العزاء

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:01 ص
رئيس الجمهورية يتحوّل إلى منزل عائلة الفقيدة ميّة الجريبي لتقديم واجب العزاء
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محمد وليد الجموسي
 
تحوّل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أمس الأحد  إلى منزل عائلة فقيدة تونس المناضلة ميّة الجريبي لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرتها في هذا المصاب الجلل.
واستحضر رئيس الجمهورية مناقب الأيقونة الراحلة قائلا إنّها جعلت من مسيرتها عنوانًا للكلمة الحرة ورمزا للوفاء والثبات على المبدأ والتفاني في خدمة تونس والدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، حسب ما جاء بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
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