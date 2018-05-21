الجهيناوي يشارك في الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا

يُشارك وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي اليوم الإثنين بالجزائر في الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و”إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا”.

ويمثل هذا الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن وزراة الشؤون الخارجية ، مناسبة “لاستعراض تطوّرات الوضع السياسي في ليبيا منذ الاجتماع الوزاري الثالث المنعقد في 17 ديسمبر المنقضي بتونس والتشاور حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمساندة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ ّ “خطّة العمل من أجل ليبيا” ولتدارس جملة من الأفكار والرؤى حول السبل الكفيلة بإعطاء دفع جديد لمسار التسوية السياسية في ليبيا على أساس الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015″.