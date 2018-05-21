الجهيناوي يشارك في الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا
الإثنين 21/مايو/2018 - 05:00 ص
محمد وليد الجموسي
يُشارك وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي اليوم الإثنين بالجزائر في الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و”إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا”.
ويمثل هذا الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن وزراة الشؤون الخارجية ، مناسبة “لاستعراض تطوّرات الوضع السياسي في ليبيا منذ الاجتماع الوزاري الثالث المنعقد في 17 ديسمبر المنقضي بتونس والتشاور حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمساندة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ ّ “خطّة العمل من أجل ليبيا” ولتدارس جملة من الأفكار والرؤى حول السبل الكفيلة بإعطاء دفع جديد لمسار التسوية السياسية في ليبيا على أساس الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015″.
يذكر أنه تم عقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع في 20 فيفري 2017 عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية الدول الثلاث انعقدت على التوالي بالجزائر في جوان 2017 وبالقاهرة في نوفمبر 2017 وبتونس في ديسمبر 2017.